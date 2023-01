‘Cata-Bagulho’: Serviço recolhe móveis e eletrodomésticos velhos em Juazeiro

A Prefeitura de Juazeiro, através do Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE), está todas as sextas-feiras nos conjuntos habitacionais da cidade com o programa ‘Cata-Bagulho’. Nesta sexta (27), as equipes estiveram no Residencial Dr. Humberto. As equipes do SAAE recolheram materiais como colchões, cadeiras, sofás, eletrônicos e outros objetos inutilizáveis. Na próxima sexta-feira (03) será a vez do Residencial Mairi.

O programa visa acabar com o descarte irregular de objetos que não serão mais utilizados e evitar que esses materiais não sejam jogados em vias públicas, contribuindo assim com o trabalho da limpeza pública da cidade. “Recolhendo esse material estamos colaborando para uma Juazeiro mais limpa e bonita”, resumiu o diretor do SAAE, Britoaldo Bessa.

Programação

O caminhão passa nos conjuntos habitacionais sempre às sextas-feiras, a partir das 7h. O serviço é anunciado por meio de carros de som um dia antes, com orientações para o descarte dos objetos que serão recolhidos pelas equipes do SAAE e descartados da maneira correta.