Catar-2022: Jogadores da Alemanha protestam antes da partida

A expectativa para a entrada do capitão da Alemanha, Manuel Neuer, era grande em relação à braçadeira da One Love. No entanto, a partida desta quarta-feira (23), foi iniciada com o objeto por baixo da camisa do jogador.

A Federação Alemã, de acordo com o GE, se pronunciou afirmando que Neuer não utilizou a braçadeira, preferindo protestar a favor dos Direitos Humanos de outra forma - através de uma homenagem singela à comunidade LGBTQIA+ no tênis.

"Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para nos posicionar sobre os valores que defendemos na seleção da Alemanha: diversidade e respeito mútuo. Junto com outras nações, nós queríamos que nossa voz fosse ouvida", diz um trecho.

"Não era sobre fazer uma declaração política - direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser tomado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso essa mensagem é tão importante para nós."

Para a Federação Alemã, a Fifa negar a braçadeira devido às leis do Catar é similar a negar a voz e protestos, por isso se defenderam desta forma, colocando a mão da boca em formato de mordaça.