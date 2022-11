Depois do primeiro jogo da seleção brasileira no Catar, que aconteceu nesta quinta-feira (24), os jogadores Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo.

Isso porque cada atleta teve lesões graves. Nesta sexta-feira (25), ambos fizeram exames de imagem e a CBF confirmou o afastamento. Danilo e Neymar já iniciaram as sessões de fisioterapia. O próximo jogo, que vai ocorrer segunda-feira (28), às 13h, terá substituições.

Matéria em atualização*