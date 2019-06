Catar e Austrália são confirmadas na Copa América de 2020

A Conmebol confirmou as participações de Austrália e Catar, seleções que fazem parte da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês), na edição de 2020 da Copa América, que será realizada em novo formato com duas sedes - Argentina e Colômbia - entre os dias 12 de junho e 12 de julho. Nesta sexta-feira (14), os australianos mostraram entusiasmo e agradeceram o convite.



"Estamos felizes que nossos 'socceroos' [apelido dos jogadores da seleção] possam participar desta prestigiosa competição pela primeira vez em nossa história", disse Chris Nikou, presidente da Federação Australiana de Futebol (FFA, na sigla em inglês), em um comunicado oficial. "Trabalhamos duro nos últimos seis meses para melhorar nossas relações internacionais", completou.

A Austrália, embora geograficamente localizada na Oceania, no futebol compete pela Ásia desde 2006.



A partir de 2020, a Copa América será disputada a cada quatro anos, no mesmo período da Eurocopa, para unificar o calendário mundial. Na primeira edição com o novo formato, 12 seleções serão divididas em dois grupos de acordo com a sua localização geográfica.



Em um dos grupos, o da zona norte, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e um convidado jogarão em solo colombiano. O outro, da zona sul, terá Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e a outra seleção convidada, que jogarão em território argentino. A definição para onde irão Austrália e Catar será feita através de sorteio.



"Nossa equipe se beneficiará da experiência de enfrentar alguns dos melhores jogadores do mundo. E do ponto de vista comercial, expor a nossa seleção em um cenário internacional será bom também", ressaltou David Gallop, diretor executivo da Federação Australiana de Futebol.

Sede da próxima Copa do Mundo em 2022, o Catar está confirmado também na atual edição da Copa América. O outro convidado é o Japão.