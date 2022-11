Catar faz a primeira apreensão de drogas durante a Copa do Mundo

A alfândega do Aeroporto Internacional Hamad de Doha fez a primeira apreensão de drogas desde o início da Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelas autoridades do país nesta segunda-feira (21).

"A alfândega do Aeroporto Internacional Hamad frustrou o tráfico de tramadol e haxixe", anunciou a Autoridade Geral da Aduana, no Twitter.

A droga estava nas malas de um passageiro. Ao todo foram apreendidos 1.190 comprimidos de Tramadol e 464,5 gramas de haxixe. A identidade do passageiro não foi revelada.

O Catar condena severamente o uso e posse de drogas. Entre as penas impostas pelo país estão a prisão, multas e expulsão do território, no caso de estrangeiros.

As autoridades do Catar estimam que mais de 1 milhão de pessoas devem visitar o país durante a Copa do Mundo.