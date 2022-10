Catar terá 'tendas alcoólicas' durante Copa do Mundo; entenda

Depois de garantir que a Copa do Mundo do Catar será como as outras edições pelo mundo, apesar de algumas restrições religiosas do país, e liberar o consumo de bebidas alcoólicas três horas antes dos jogos e uma depois, Nasser Al Khater, responsável máximo pela organização da competição, revelou que o país vai destinar espaços aos torcedores que exagerarem no consumo do álcool.

"O álcool está disponível no Catar. É mais limitado do que talvez outros países do mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos, mas estará mais disponível em áreas designadas no Catar", reforçou Al Khater, em entrevista à Sky. "Teremos áreas designadas, como prometemos desde o primeiro dia", seguiu.

Não será possível um torcedor achar bebidas facilmente como em outros grandes centros do futebol. Beber em público no Catar é proibido. Serão lugares restritos, como bares de restaurantes internacionais e hotéis. Alguns pontos serão criados para quem for acompanhar a Copa curtir sua ressaca pós-jogo sem incomodar quem não bebe e o povo local.

"Temos planos para deixarmos as pessoas sóbrias se estiverem bebendo demais. Um lugar para garantir que eles fiquem seguros, que não sejam prejudiciais a ninguém, que não se machuquem. Penso que é uma boa ideia", enfatizou o CEO, que aproveitou para pedir aos torcedores que curtam e façam festa pela Copa do Mundo, apenas.

"Tudo o que pedimos é que as pessoas respeitem a cultura", exigiu Al Khater. "No final das contas, contanto que você não esteja fazendo nada que seja prejudicial a outras pessoas, se você não estiver destruindo a propriedade pública, então é bem-vindo."