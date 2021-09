O catarinense Gustavo Bardim é o campeão da sexta temporada do The Voice Kids. Apontado como a versão kids do próprio técnico, Michael Teló, o garoto, de 11 anos, nascido em Guaramirim (SC), levou o título após receber 65,38% dos votos, pela escolha do público. Como prêmio, vai assinar contrato com a gravadora Universal Music e recebe o prêmio no valor de R$ 250 mil.

Na final do programa, realizada neste domingo (26), ele venceu na primeira rodada a paranaense Maria Victória, ao interpretar o clássico Yesterday, hit dos Beatles. Pelo time de Gaby Amarantos, a amazonense Izabelle Ribeiro ganhou da baiana Ruany Keveny, e no time de Carlinhos Brown, a paraibana Helloysa do Pandeiro superou a fluminense Isabelly Sampaio.

Eu procurei músicas para emocionar todas as pessoas que me ouvissem, para passar a minha mensagem.

Na segunda e última rodada, Bardim apostou em Como É Grande o Meu Amor Por Você, clássico de Roberto Carlos, para vencer Izabelle e Helloysa, que cantaram Maria, Maria, de Milton Nascimento, e De Volta Pro Aconchego, de Dominguinhos, respectivamente. “Eu queria agradecer a vocês, Márcio, Talita, Michel, que eu admiro tanto como cantor, artista e como pessoa. Eu também quero agradecer a Gaby, o Brown, vocês são incríveis. Foi um prazer enorme poder cantar aqui. E esse troféu não é só meu, é de todas as crianças, a Maria Victória, que estava aqui disputando comigo, de todos os times. Obrigado, só gratidão”, festejou ele.

Nas audições às cegas, Gustavo conquistou Teló ao interpretar Vida Vazia. Ao longo do programa, demonstrou talento ao cantar clássicos do sertanejo e do pop internacional, que fizeram ele ser comparado ao cantor britânico Ed Sheeran. “O Gustavo é um menino de um brilho no olhar, de um carisma, além de cantar muito, tem muita técnica. É um cara extremamente dedicado, focado na carreira dele desde muito novo. Ele tem algo que muitos artistas procuram, que é sorriso que encanta. Ele passa algo especial, tem uma alma boa!”, rasgou de elogios Michel Teló, que depois de ser o técnico campeão por cinco vezes no The Voice Brasil, sai do The Voice Kids’com mais um título para conta, e agora é hexa!