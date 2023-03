Catia Paganote revela que grupo de paquitas no WhatsApp foi encerrado: 'Dava confusão'

Chegou ao fim o grupo que reunia as ex-paquitas da Xuxa no WhatsApp. Catia Paganote, que fez parte da primeira geração, revelou a notícia em entrevista na noite da última terça-feira (28). O chat existia há anos e acabou devido a desentendimentos.

"O grupo acabou, não sei porque. Tinha um grupo só da primeira geração e outro grupo que estavam as meninas das outras duas gerações com a gente. Mas aí começou a dar confusão e acabou", relevou ela ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Catia revelou que se afastou das ex-colegas. "Falar todo dia, não. Só curtir uma foto no Instagram, mandar parabéns..."

Antes do fim definitivo, o grupo já sofria com desfalques. Andréa Sorvetão, por exemplo, já tinha sido expulsa.

"A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", disse Lana Rhodes em entrevista ao "Barba Cast".

O principal motivo de desavenças envolvenndo Sorvetão e as outras paquitas era política. Andréa e o marido, Conrado, fizeram grande campanha para o então candidato Jair Bolsonaro.

"Não (foi uma questão) só política. Foi (uma questão) de posicionamento humano mesmo. Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: 'falta de respeito não rola. Se retire, por favor'. E ela foi convidada a se retirar".

Durante as últimas eleições, Sorvetão e Conrado causaram polêmica ao surgirem num vídeo afirmando ser um casal "hétero, cristão e tradicional". Em outro momento, Conrado afirmou que existe preconceito contra heterossexuais: "heterofobia existe, sim!", esbravejou ele na época. Por conta do posicionamento político do casal, Xuxa, que era amiga deles há mais de 30 anos, rompeu com os dois.