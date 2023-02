Catorze carros são roubados ou furtados por dia em Salvador

Depois de anos no setor privado, João*, 42 anos, montou uma empresa de manutenção de piscinas há três anos. Com a rescisão, comprou um Hyundai HB20, ano 2016, para o atendimento aos clientes. Mas ao estacionar no bairro da Pituba, onde participaria de uma reunião, ele teve o veículo levado por ladrões armados, em fevereiro do ano passado - um dia depois de ter quitado as parcelas.

Para piorar a situação, o carro não estava no seguro. “Já perdemos a esperança”, desabafou a filha dele, Maria*, 18. “Já passou um ano e nada. O carro era instrumento de trabalho de meu pai”, lamenta a estudante. Em 2022, 14 veículos foram roubados ou furtados por dia em Salvador. Os dados são da Polícia Civil da Bahia.

De acordo com os números, houve um aumento de 7,84% desses crimes. No ano passado, foram 5.392 veículos (carros e motos) levados pelos bandidos. A quantidade superou o total das mesmas modalidades praticadas pelos ladrões em 2021, que foi de 5.000. A polícia disse que, em 2022, a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) já recuperou 3.175 veículos.

“Foi uma questão de segundos. Dois homens apontaram a arma, mandaram ele sair e levaram o carro. Por causa disso, meu pai fez dívidas que não podia, inclusive comprando um outro carro para o trabalho, mas desta vez com o seguro”, disse a filha de João, justificando que o carro estava sem cobertura para roubo e furto porque a família não tinha como pagar ao mesmo tempo o financiamento e as parcelas do seguro.

Foto: Reprodução

Veículo mais visado

Mesmo rodando com o carro sem o seguro, João acreditava que dificilmente seria assaltado na Avenida Manoel Dias, por ser uma via movimentada. “Inclusive, por ter viaturas da Polícia Militar, por ser uma região de comércio forte”, argumentou Maria. Mas o que pai e filha não sabiam é que o HB20 é hoje o modelo de carro mais visado pelos ladrões, segundo um levantamento da Ituran Brasil, empresa referência no mercado de monitoramento e recuperação veicular – a informação foi confirmada pela DRFRV.

Na relação da Ituran Brasil estão outros seis modelos que caíram no gosto dos bandidos. Além do Hyundai HB20, que ocupa a primeiríssima posição, os modelos mais roubados/furtados que dão continuidade à lista são: o Ford Ka; o Palio, o Uno e a picape Fiorino da Fiat; o Voyage e o Fox da Volkswagen.

Estes crimes são impulsionados por um comércio ilegal.

“São carros populares e que infelizmente as pessoas procuram por peças nos desmanches. Carros mais caros normalmente são consertados nas concessionárias”, explicou o gerente de operações da Ituran Brasil, Rodrigo Boutti.

Aumento da frota

Boutti disse que diversos fatores relacionados à pandemia também elevaram a sensação de insegurança nas ruas, como o envelhecimento da frota de veículos no Brasil com o represamento de produção de veículos novos durante o período da pandemia, além do aumento da circulação de veículos.

“As pessoas se acostumaram a utilizar compras pela internet, e-commerce, e somado à diminuição de empregos formais no mercado de trabalho, muitas pessoas hoje em dia utilizam seus veículos para geração de algum tipo de renda”, declarou.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), a frota de veículos no estado teve um aumento de 3,89%. Até janeiro de 2022, o número era de 4.855.062. Já no mesmo mês deste ano, o quantitativo é de 5.044.042.

Levando em consideração somente Salvador, houve um acréscimo de 2,17% - no mês de janeiro de 2022 a frota era de 1.053.806, saltando para 1.076.741 no igual período de 2023.

Motos

Ainda segundo o Detran, a frota de motocicletas aumentou mais do que a carros em Salvador. Em janeiro de 2022, o total era de 158.542, passando para 166.977 no mesmo período deste ano – um crescimento de 5,32%. Já sobre os carros, no mesmo mês de 2022, a frota era de 678.392, alterando para 682.484, representando uma pequena variação de 0,6% em 2023.

Foto: Reprodução

No início de 2022, o operador industrial José*, 44, passou a complementar a renda como mototaxista. Mas ao chegar na porta de casa, em 13 de agosto, sua moto foi roubada por três homens que estavam em um carro em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário.

“E o pior que a situação só piora. Todo dia a gente toma conhecimento que alguém teve a moto ou carro levado por ladrões armados e nada é feito. A Estrada da Base Naval é o pior trecho e não há policiamento”, desabafou ele, que até agora não recuperou o veículo.

Em relação à elevação dos casos de roubos e furtos de veículos entre 2021 e 2022, a DRFRV informou que boa parte dos registros é de motos. “O sistema de ignição apresenta falhas. Os bandidos aproveitam quando não há ninguém por perto e quebram facilmente a ignição e levam a moto, um dos motivos para que o furto de motos superasse as ocorrências de carros”, declarou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo, que começou a trabalhar na unidade em abril do ano passado.

Prisões

Segundo Moradillo, enquanto em Salvador a média é de 14 carros roubados/furtados por dia, na maior cidade do país, São Paulo, são 150 veículos levados diariamente por criminosos. “Ainda assim, na comparação, a recuperação de veículos nossa é alta, de 70%”, afirmou.

O delegado disse ainda que a PC-BA retirou de circulação diversos bandidos. “Foram 75 prisões em flagrante em 2022, só pela Veículos (DRFRV), sem contar com a operação Apolo (unidade da Polícia Militar)”, relatou.

Ainda segundo o titular da especializada, uma ação conjunta determinada pelo próprio secretário estadual da Segurança Pública, Marcelo Werner, já trouxe resultados positivos. “Foi criado um grupo temático com as forças de segurança, polícias Civil, Militar e a Superintendência de Inteligência, além do Detran, para trabalhar em cima desses números para traçar as manchas criminais, catalogando os locais de maior incidência, horários, tipos de veículos", citou ele.

"Para se ter uma ideia, em janeiro deste ano, tivemos uma redução de 3% e fevereiro 3,15% em relação aos mesmos períodos do ano passado”, completou Moradillo.

*Nomes fictícios.