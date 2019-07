Cats, musical com Taylor Swift e Idris Elba, ganha trailer; assista

O musical Cats ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (18). Adaptação de peça clássica da Broadway, o filme tem estreia nos Estados Unidos prevista para 20 de dezembro.

Com direção de Tom Hooper (Os Miseráveis), a produção tem um elenco estrelado, que conta com a cantora Taylor Swift, Idris Elba (Luther), Judi Dench (Assassinato no Expresso do Oriente), Ian McKellen (o Gandalf, de O Senhor dos Anéis) e Jennifer Hudson (Dreamgirls: Em Busca de um Sonho).

A sucessão de cenas do trailer é guiada pela canção mais icônica da obra: Memory, na voz de Jennifer Hudson. Mas a figura central do vídeo é a bailarina Francesca Hayward, que faz sua estreia como atriz, no papel da ingênua gata branca Victoria.

Baseado no livro Os Gatos, de T. S. Eliot, o musical conta a história de uma tribo de gatos chamada Jellicles, que todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.