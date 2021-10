Cauã Reymond descobriu que sua mãe foi adotada por causa de novela

Cauã Reymond viverá dois irmãos gêmeos que se separam na infância na próxima novela das 21h, da Globo, que tem estreia marcada para 8 de novembro. Nesta quinta-feira (28), o ator e mais outros integrantes do elenco, incluindo as atrizes Alinne Moraes e Andréia Horta, conversaram com a impensa em conferência.

Durante o bate-papo, o intérprete dos Christian e Christofer revelou um curiosidade nunca antes contada para o público. Cauã descobriu recentemente, em um papo com seu irmão Pavel, que será seu dublê na novela, que a mãe deles também foi adotada, assim como acontece com um dos seus personagens.

"A minha mãe foi adotada pela minha avó, mãe solteira. Perdi minha mãe há dois anos e meio... Foi muito contundente pra mim de certa forma estar dentro de uma realidade de mais uma história de irmãos da Licia Manzo (autora). Me trazer pra esse universo, em muitos momentos, foi muito duro pra mim, porque me colocou pra pensar na realidade da minha mãe" "A irmã da minha mãe morreu por desnutrição e a família a entregou para alguém. Eu descobri isso através do meu irmão conversando sobre a novela. Minha mãe foi entregue de mão em mão até chegar na minha avó" "A trajetória de um dos irmãos me fez lembrar a trajetória da minha mãe. Foi muito forte"



Saiba mais sobre os gêmeos vividos por Cauã Reymond:

Os gêmeos Christian e Christofer, personagens de Cauã, serão separados ainda bebês após perderem a mãe no parto em Goiânia.

Christofer é adotado por um casal do Rio de Janeiro e rebatizado como Renato pelos pais adotivos.

Já Christian é deixado em um abrigo pelo pai biológico.

Christofer/Renato, um dos gêmeos, morre.

Christian assume a identidade do irmão, e terá que lidar com as consequências de sua escolha.