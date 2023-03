Cauly vive expectativa pela estreia no Baianão e avalia cobranças no Bahia

A carreira do meia Cauly começou no sentido contrário ao da maioria dos jogadores brasileiros. Depois de fazer toda a formação na Alemanha, só aos 27 anos o baiano de Porto Seguro está dando os primeiros passos no futebol da sua terra natal. Depois de jogar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, ele se prepara agora para estrear no Campeonato Baiano.

A primeira partida do jogador no principal torneio do estado será logo uma decisão. Neste sábado (11), o Bahia encara o Itabuna, pelo jogo de ida da semifinal. A partida será às 16h, no estádio Ribeirão, em Camacan. Cauly garante que está preparado para o duelo.

"Focado. Quando tem muitos jogos assim, a gente tem que se preparar mentalmente muito rápido já para o próximo jogo, e estamos focados. Eu estou feliz por poder atuar nesse campeonato, e, com certeza, vamos atrás do título. Claro que temos que olhar passo a passo. Primeiro, temos dois jogos pela frente, temos que ganhar, e é isso. Estou muito feliz que é perto de onde nasci, é isso. Vamos focar, vamos preparados e com confiança para ganhar", , disse ele.

O tricolor está em uma maratona de jogos neste primeiro trimestre. O time chegou de Santa Catarina na noite de quinta-feira, na manhã de sexta-feira fez o único treino antes de pegar o Itabuna e logo depois seguiu viagem para Ilhéus. De lá, a delegação vai para Itabuna, onde ficará concentrada até o jogo.

Para o meia, o ritmo de viagens e jogos em sequência tem atrapalhado a evolução da equipe sob o comando do técnico Renato Paiva.

"Estamos com calendário de muitos jogos, viagens. Acontece, é normal que tenha desgaste. E é também importante ao clube dar chance aos jogadores. É a oportunidade para cada um se mostrar. É sempre bom. É jogando alguns minutos que ganha espaço. Aumenta também a concorrência no elenco", analisou.

"Sobre meu desempenho, vou tentando sempre evoluir nos treinamentos, ganhar mais ritmo nos jogos. Acredito que, com os jogos e com força, vou poder ajudar mais. Acredito também que nós, como grupo, vamos crescer, trazer muita felicidade", completou.

Cobranças

Durante a entrevista no CT Evaristo de Macedo, Cauly foi questionado sobre a cobrança de parte da torcida por conta do desempenho do time. Ele garante que o time está se esforçando para melhorar.

"A torcida está certa em cobrar, a gente sabe disso, que temos que evoluir, melhorar, mas estamos aqui para trabalhar", disse Cauly, antes de completar:

"Acredito que, como falei, ninguém entra em campo, joga futebol, para não ganhar, para não correr. Esse espírito tem que estar em cada jogador, de correr, de ganhar. De vez em quando, é difícil explicar o porquê, e também temos essa cobrança entre nós, mas é trabalhar e se dedicar o máximo possível para estar preparado em cada situação. Cada jogo escreve a sua própria história".