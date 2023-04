Causa da morte de Aaron Carter é revelada; família contesta resultado

A causa da morte do cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys, foi divulgada nesta terça-feira (18), pela imprensa norte-americana. O artista de 34 anos foi encontrado morto em sua casa em novembro do ano passado.

Segundo o site TMZ, a autópsia oficial concluiu que Aaron morreu por afogamento e pelos efeitos de alprazolam, também conhecido como Xanax, e do difluoroetano comprimido – gás geralmente usado como propulsor em latas de ar comprimido.

Ainda conforme o documento, a morte foi considerada acidental. O relatório diz que Aaron ficou incapacitado enquanto estava na banheira devido aos efeitos das drogas, escorregou e ficou submerso na banheira. No dia da morte, as autoridades encontraram vários frascos de remédios na casa dele.

Família contesta

Ao TMZ, Melanie Martin, a ex-noiva e mãe do filho de Aaron, contestou a autópsia oficial e disse que o resultado não é conclusivo para ela.

"[O resultado] alega que a morte foi por afogamento, mas também acrescenta que ele estava usando uma camisa e colar na banheira, o que não faz sentido. Por que ele estaria em uma banheira com roupas? Ainda estou em choque e ainda sinto falta de Aaron todos os dias. Não entendo a cadeia de eventos e este relatório apenas nos faz fazer mais perguntas", afirmou.

Em março deste ano, Jane Schneck Carter, mãe de Aaron, também já tinha publicado fotos do banheiro em que o filho foi encontrado e iniciado pedidos públicos para que a polícia investigasse um possível assassinato. Ela ainda expôs mensagens do cantor sendo cobrado pela compra de drogas.