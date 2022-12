Causa da morte de Jô Soares é revelada 4 meses após morte de apresentador

Morto em agosto deste ano, Jô Soares não teve a causa do seu óbito divulgada na época, sob alegação de "evitar fofocas". Quatro meses após a morte do apresentador de 84 anos, as razões foram finalmente divulgadas.

Segundo o portal Notícias da TV, a certidão de óbio descreve que o humorista morreu durante a madrugada por insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial.

A insuficiência renal acontece quando os rins perdem a capacidade de fazer suas funções básicas como equilibrar e remover os fluidos do organismo. No caso da insuficiência cardíaca, o coração não bombeia sangue suficiente para o restante do corpo.

Além desses fatores, Jô também teve um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída de sangue do ventrículo esquerdo do coração, impedindo o fluxo de sangue. A estenose aórtica se potencializou com uma frequência cardíaca irregular, chamada de fibrilação atrial em termos hospitalares.

Nos últimos anos de vida, Jô fez visitas frequentes aos médicos, informou Adriane Galisteu, vizinha do apresentador. Já a produtora Anne Porlan, amiga íntima que trabalhou no Programa do Jô (2000-2016), disse que ele enfrentava problemas urinários.