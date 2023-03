Causou polêmica: influencer proíbe piadas e álcool em seu casamento

Quem está prestes a casar, sempre tem algumas exigências para o evento. Mas para Maria Fernanda Marangoni, a cerimônia terá várias regras e ela resolveu compartilhar as proibições nas redes sociais.

A influenciadora enumerou diversas coisas que estão proibidas, como bebida alcoólica. Ao todo, Maria colocou sete tópicos que serão seguidos no casamento. Entre eles, os convidados não poderão ir com roupa brancas, beges ou com brilhos. Além disso, piadas consideradas "inconvenientes" com o noivo não serão permitidas, assim como fazer pedidos de casamento ou anúncios de gravidez durante o evento.

A lista completa possui sete tópicos considerados intoleráveis pela noiva.

São eles:

Uso de roupas brancas, beges ou com brilhos; Consumo de bebidas alcoólicas Reclamar de crianças Fazer pedidos de casamento ou anúncios de gravidez Piadas “inconvenientes” com o noivo. Ela vai se arrumar sozinha E não terá "topo de biscuit"

O tópico que mais chamou a atenção dos internautas foi a de bebida alcoólica. “Não vai ter vinho, não vai ter champagne, não vai ter nenhum tipo de bebida alcoólica. E os convidados não podem levar”, disse a noiva.

Outro ponto polêmico é a presença de crianças na festa. Muitos convidados acham desconfortável estar em um evento com os menores, mas a noiva frisou que elas serão bem-vindas.

“Gente, eu amo crianças e na minha família tem muitas. Vai poder levar. Todo mundo que tiver a sua criança, leve no meu casamento. Criança chora, se esgoela, vai ficar correndo. É isso, é a infância. Simples”, disse.

O vídeo dividiu opiniões dos internautas, principalmente sobre a bebida alcoólica. Muitos comentaram que, caso o casamento seja evangélico, não teria o motivo para proibir a bebida.