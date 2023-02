Cavados, decotados e em crochê: os queridinhos da moda praia deste Verão

Muito calor, sol e aquela vontade de curtir um banho de mar ou piscina. O verão é sempre assim! E na hora de se jogar nas águas refrescantes, a roupa de banho se torna a protagonista fashion. O biquíni ou maiô parecem usar pouco tecido, mas ali tem muito design para transformar aquelas peças mínimas em algo incrível. A cada temporada, surgem os queridinhos do momento, aqueles hits que as mulheres querem usar muito. Elegemos três modelitos que trazem muita cor e modelagens criativas. São eles: o maiô bem recortado e os biquínis com tops de crochê e de um ombro só. Vem conferir e se inspirar para arrasar nesse verão quente!

Ousado

A junção do top e da calcinha com aros dourados formam um maiô recortado, asa delta e estiloso. Bolsa de crochê para trazer mais cor.

Mix

Descombinar a parte de cima e de baixo do biquíni é uma ótima saída para criar algo novo. Fique de olho nos tops de um ombro só, eles são bem elegantes e podem ter seu uso prolongado no pós praia.

Do momento

Ninguém tem mais dúvida de que o crochê está com tudo na moda. E ele vai fácil para a praia, trazendo aquela vibe artesanal cheia de bossa.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Esther Sampaio (@esthersampaiomake)

Modelo: Larissa Fagundes (@larissafagundesde ) da Agência 40 Graus (@40grausbahia )

O maiô, biquíni com top de crochê, óculos de sol e bolsa são da marca Caffé Canela Biquínis (@caffecanelabiquinis ) e o conjunto azul e laranja está disponível na Coconut Beachwear (@coconutbeachwearrr)