Cavaleiros do Forró tem copo encartado pelo CORREIO

A edição especial do CORREIO deste fim de semana (28 e 29), na data que marca o aniversário de Salvador, celebra as boas ações realizadas neste período de quarentena e traz um brinde para os leitores: um copo da banda Cavaleiros do Forró. A edição custa R$ 1,75. Na terça-feira, será encartado o DVD do rupo.

Antes de assistir à apresentação do grupo na Arena das Dunas, em Natal, para mais de 60 mil pessoas, o público levará um pouquinho do Cavaleiros do Forró para casa. No total, são nove mil copos distribuídos junto com os jornais. A Multimídia, empresa parceira do jornal, fabrica o produto a partir do polipropileno, um material resistente, flexível e 100% reciclável.

No DVD estão músicas que fizeram sucesso nos quase 20 anos de história da banda, como Minha Rainha, Alô e Se Réi Para Lá. Também tem canções novas, como Na Madrugada Você Volta, uma parceria com Raí Saia Rodada. Este ano, o CORREIO já realizou a promoção outras cinco vezes, com o pagodeiro Igor Kannário, as bandas Clapbum, Cheiro de Amor, Psirico e com o forrozeiro Alcymar Monteiro.