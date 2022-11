Cavalinhos do Fantástico terão a companhia do 'camelinho' na Copa

O famoso quadro dos "Cavalinhos do Fantástico" vai ganhar uma versão especial para a Copa do Mundo 2022. Saem as camisas dos times do Brasileirão e entram os uniformes das seleções que disputam o Mundial. Além disso, a atração, apresentada por Alex Escobar, terá a 'invasão' de um camelinho.

O animal é uma alusão aos camelos ícones do deserto do Catar, o país-sede do torneio. A novidade vai estrear já neste domingo (13), quando o programa fará a "passagem" dos times para os países.

“Vai ser uma festa esse negócio. Domingo, eles estreiam e, durante toda a Copa, cavalinhos do mundo inteiro vem disputar a corrida!”, disse Escobar.

O cavalinho do Palmeiras, campeão da Série A deste ano, puxará a fila de saída dos cavalinhos dos times, para a chegada do camelinho e do cavalinho do Brasil. Os cavalinhos da Sérvia, Suíça e Camarões, adversários da Seleção no Grupo G, já estão a postos.

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20, e terá final no dia 18 de dezembro.