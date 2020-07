Cavalo cai de muro e quebra patas traseiras no Costa Azul

Um cavalo que caiu de uma rampa murada na madrugada desta quinta-feira (23) quebrou as duas patas e está agonizando, no Costa Azul. Segundo Átila de Oliveira Santos, morador do bairro, houve tentativa de contato com vários órgãos para resgatar o animal, sem sucesso.

"O cavalo caiu de altura de um muro de cinco metros mais ou menos e acabou quebrando as duas patas de trás. A gente entrou em contato com alguns órgãos como Guarda Municipal, Centro de Zoonose, Ibama e nenhum resolveu. E o cavalo está sofrendo aqui até agora. A gente acabou ficando de mãos atadas", relata ele.

O animal está por trás de um prédio na Rua Desembargador Manoel Pereira. Curiosos se aproximam para ver, mas pelo porte e ferimento dele não conseguem retirá-lo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe do Centro de Controles de Zoonoses (CCZ) será encaminhada ao local. Remoções em vias públicas podem contar também com apoio da Transalvador.