Cavalo é retirado do poço da estação de esgoto de condomínio residencial na Bahia

Uma equipe da Gerência de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) de Itabuna, no sul da Bahia, retirou um cavalo que caiu na estação elevatória de tratamento de esgoto do condomínio residencial Jubiabá, no Bairro Nova Ferradas, na tarde desta segunda-feira, dia 6. A estação fica nos arredores do residencial em uma área cercada.

Nas proximidades da estação, há uma grande circulação de animais criados soltos, sem a devida responsabilidade dos seus donos. “Por ser uma animal de grande porte, ao passar na área da estação pode ter deslocado a tampa e caído no poço da estação”, acredita o gerente de Saneamento da EMASA, Tauan Sampaio.

Tauan fez um apelo para que os proprietários de animais tenham o devido cuidado para evitar que acidentes semelhantes voltem a ocorrer.

“Os donos desses animais devem ter a prudência e colaborar evitando a circulação dos bichos, pois, eles criados soltos há o risco para o próprio animal e também pode provocar um sinistro de grandes proporções”, alerta o gerente de Saneamento da EMASA.