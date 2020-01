CBF anuncia ataque Bebeto e Romário contra a Itália de masters

A CBF anunciou a participação de Romário no amistoso que a seleção brasileira de masters fará contra a Itália, quinta-feira (9), no que será uma reedição da final da Copa do Mundo de 1994 - em que o Brasil conquistou o tetra.

O nome do "Baixinho" não constava na lista inicial divulgada pela confederação. Por outro lado, o capitão Dunga, que tinha presença confirmada, não aparece na relação publicada nesta segunda-feira (6).

Estão confirmados no duelo, de caráter de exibição, 16 dos 22 campeões: Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio e Viola. Faltam apenas Zetti, Leonardo, Raí, Ronaldo, Müller, além de Dunga.



O time brasileiro será comandado por Carlos Alberto Parreira, treinador da campanha vitoriosa na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. O jogo será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h30 (de Brasília).

A Itália terá Tassotti, Mussi, Benarrivo, Baresi, Costacurta, Apolloni, Eranio, Albertini, Berti, Casiraghi, Zola, Evani e Massaro e será comandada por Arrigo Sacchi. A Azzurra contará também com personagens que defenderam o país em outros mundiais, como Braglia, Rossi, Vierchowod, Panucci e Toto Schillaci.

Os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. As entradas podem ser adquiridas pelo site selecaotetra94.com.br e em lojas físicas na capital cearense.