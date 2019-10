CBF confirma amistoso com a Coreia do Sul nos Emirados Árabes

Após o empate da seleção brasileira com a Nigéria, a CBF confirmou neste domingo (13) o amistoso com a Coreia do Sul em novembro. No mesmo mês, o Brasil vai encarar a Argentina, em confronto que já havia sido oficializado pela entidade.

Nas datas Fifa do próximo mês, o amistoso com o rival sul-americano será disputado no dia 15, em Riad, na Arábia Saudita. E o duelo com o adversário asiático foi agendado para o dia 19, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Este será o último jogo da seleção brasileira no ano, marcado pela conquista da Copa América, em solo nacional.

Neste domingo (13), o Brasil encerrou a data Fifa de outubro com dois empates. Nos dois amistosos, contra Senegal e Nigéria, o placar foi de 1 a 1. Ambos os jogos foram disputados em Singapura.

Apesar das críticas de que a seleção não vem enfrentando rivais mais poderosos, como os europeus, a CBF argumenta que o time, em novembro, chegará a seis jogos consecutivos contra adversários que estiveram na Copa do Mundo do ano passado, na Rússia.

A sequência de amistosos no período pós Copa América, em que o Brasil ainda não venceu, serve de preparação para o técnico Tite formar a equipe que deverá defender o País nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a partir de 2020.