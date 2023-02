CBF confirma data e local do Ba-Vi pela Copa do Nordeste; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do Ba-Vi da Copa do Nordeste de 2023. O clássico está marcado para o dia 5 de março, um domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Será o segundo confronto entre Bahia e Vitória na atual temporada.

O primeiro aconteceu no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Baiano, e foi disputado no mesmo estádio. O jogo, válido pela 5ª rodada do estadual, teve o Bahia como vencedor por 1x0, gol de Kayky.

Além do duelo, a CBF detalhou as partidas de mais três rodadas da competição regional - 5ª, 6ª e 7ª. Inicialmente, a entidade havia publicado as datas, horários e locais apenas das quatro primeiras, que ainda estão em disputa.

Pela 5ª rodada, o Bahia vai encarar o Sport na Ilha do Retiro no dia 22 de fevereiro, às 21h30. No dia seguinte, o Vitória recebe o Náutico no Barradão, às 19h. Mais tarde, às 21h30, o Atlético de Alagoinhas encara o Campinense no Carneirão. A rodada, inclusive, começou no dia 26 de janeiro, com um duelo antecipado entre Fortaleza e Sergipe.

O Ba-Vi acontece pela 6ª rodada. O Carcará, por sua vez, visita o ABC no Frasqueirão, no dia 4 de março, às 20h.

Já pela 7ª rodada, o Atlético de Alagoinhas volta ao Carneirão para enfrentar o CSA no dia 7 de março, às 20h30. No dia seguinte, é a vez do Vitória receber o Ceará no Barradão, às 21h30. O Bahia só entra em campo no dia 14 do mês, às 21h30, para medir forças com o Fluminense-PI, no Lindolfo Monteiro.

A oitava - e última - rodada da fase de grupos já tem os confrontos definidos, mas consta na tabela com duas opções de datas ainda: 21 e 22 de março. O Vitória visita o Campinense no Amigão, o Bahia duela com o CRB na Fonte Nova e o Atlético de Alagoinhas joga contra o Ceará no Castelão.

As quartas de final serão entre 25 e 26 do mesmo mês. A semi acontece entre os dias 28 e 29, enquanto as finais serão em 19 de abril e 3 de maio.

Veja as rodadas detalhadas pela CBF:

5ª rodada:

26 de janeiro

Fortaleza 1x0 Sergipe - Estádio Presidente Vargas

22 de fevereiro

19h - Sampaio Corrêa x CSA, Castelão

21h30 - Fluminense-PI x Ceará, no Lindolfo Monteiro

21h30 - Sport x Bahia, na Ilha do Retiro

23 de fevereiro

19h - Vitória x Náutico, no Manoel Barradas

19h - CRB x Santa Cruz, no Rei Pelé

21h30 - Ferroviário-CE x ABC, no Presidente Vargas

21h30 - Atlético de Alagoinhas x Campinense, no Antônio Carneio

6ª rodada:

4 de março, sábado

17h30 - Náutico x Sport, nos Aflitos

17h30 - Campinense x Ferroviário-CE, no Amigão

17h30 - CSA x CRB, no Rei Pelé

20h - ABC x Atlético de Alagoinhas, no Frasqueirão

5 de março, domingo

16h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova

16h - Sergipe x Fluminense-PI, no Lourival Baptista

18h30 - Ceará x Fortaleza, no Castelão

18h30 - Santa Cruz x Sampaio Corrêa, no Arruda

7ª rodada:

7 de março, terça-feira

20h30 - CRB x ABC, no Rei Pelé

20h30 - Atlético de Alagoinhas x CSA, no Antônio Carneiro

8 de março, quarta-feira

19h - Sampaio Corrêa x Campinense, no Castelão

19h - Ferroviário-CE x Santa Cruz, no Presidente Vargas

21h30 - Vitória x Ceará, no Manoel Barradas

21h30 - Sport x Sergipe, na Ilha do Retiro

14 de março, terça-feira