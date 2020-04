CBF dará R$ 19 milhões para times femininos e das Séries C e D

A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) o repasse de R$ 19 milhões, a fundo perdido, para socorrer equipes e federações durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A entidade promete contribuir com 68 times da Série D e mais outros 20 da Série C do Campeonato Brasileiro, além de ajudar mais 52 clubes de futebol feminino e as 27 federações estaduais a superarem as perdas com a paralisação dos torneios.

Em comunicado, a CBF esclarece que a ajuda às 140 equipes servirá para contribuir com o pagamento dos salários.

"O nosso objetivo, com essas novas medidas, é fornecer um auxílio direto imediato. Mas, além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Para definir o valor destinado a cada uma dessas equipes, a CBF explica ter feito um levantamento em seu sistema de registro de contratos. Os clubes dessas diferentes divisões vão receber em média o valor equivalente ao dobro da folha salarial média dos atletas para a respectiva divisão nacional de que participam.

No futebol masculino, os times da Série D vão ganhar cada um R$ 120 mil e os da Série C, R$ 200 mil. No feminino, os integrantes da elite embolsarão cada um R$ 120 mil, enquanto os da segunda divisão terão direito a R$ 50 mil cada. Para as federações estaduais, o repasse será de R$ 120 mil. Ao todo, essa medida vai destinar R$ 19,12 milhões para clubes e federações.

Os pagamentos aos times terão início nesta terça-feira. A CBF recentemente também tomou outras medidas para diminuir o impacto da pandemia no futebol nacional. Entre elas estão a isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas, o adiantamento da parcela de R$ 600 mil para os clubes da Série B referentes aos direitos de TV e mais R$ 900 mil aos árbitros do quadro nacional para compensar a falta de partidas.

A CBF afirma que desde a suspensão das competições nacionais tem buscado dialogar com as federações estaduais para resolver quatro problemas principais durante a crise: preservação de contratos existentes de televisão e patrocínios, diálogo para acordos trabalhistas com clubes e jogadores, como as férias coletivas, negociação com o governo federal sobre medidas para preservação de empregos e conversas com o mercado financeiro para a criação de linhas de crédito para as equipes de futebol.

Confira como será a divisão dos recursos da CBF:

- Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120 mil. Total de R$ 8.160.000,00

- Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200 mil. A soma será de R$ 4 milhões

- Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, um aporte de R$ 120 mil. O total é de R$ 1.920.000,00

- Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, um aporte de R$ 50 mil. No todo, será R$ 1,8 milhões

- Para as federações estaduais, são R$ 120 mil por entidade. O total será de R$ 3.240.000,00