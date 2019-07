CBF define datas para jogos da Jacuipense na semifinal da Série D

A missão principal já está cumprida. Depois de deixar o Floresta-CE pelo caminho, o Jacuipense garantiu vaga entre os quatro melhores da Série D e, consequentemente, o acesso para a terceirona do ano que vem.

Apesar da euforia, o trabalho continua e o time de Riachão ainda tem a oportunidade de escrever mais história no futebol baiano. Na segunda-feira (22) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas para as semifinais da Série D. O Jacupa enfrenta o Manaus e caso consiga superar a equipe do Norte brasileiro, pode se tornar o primeiro baiano em uma final de Série D em toda a história.

O primeiro jogo acontece em casa, no estádio Eliel Martins, já no próximo domingo (28), às 15h. No mesmo dia acontece a outra semifinal, entre Ituano e Brusque, com primeira partida travada em Itu, no interior paulista.

O jogo de volta do Jacuipense contra o Manaus será dentro da Arena da Amazônia, no próximo dia 3 de agosto - um sábado, às 18h. A equipe manauara tem a vantagem de decidir em casa porque tem melhor campanha.

O mais perto do título que uma equipe baiana já chegou na Série D foi justamente a fase semifinal. Quando conseguiu o acesso, em 2017, a Juazeirense caiu contra o Globo e ficou de fora da final mesmo depois de abrir 3x1 na primeira partida, dentro do Adauto Moraes. No jogo de volta, a equipe de Juazeiro acabou levando 2x0 no Rio Grande do Norte e foi eliminada.

Confira a tabela completa:

28 de julho (Domingo)

15h - Jacuipense x Manaus | Estádio Eliel Martins, Riachão do Jacuípe (BA)

16h - Ituano x Brusque | Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

3 de agosto (Sábado)

18h - Manaus x Jacuipense | Arena da Amazônia, Manaus (AM)

4 de agosto (Domingo)

16h - Brusque x Ituano |Augusto Bauer, Brusque (SC)