CBF define nova data para partida atrasada entre Bahia e Botafogo

A CBF definiu a nova data para a partida entre Bahia e Botafogo, válida pela primeira rodada do Brasileirão, mas que foi adiada. O duelo agora será disputado no dia 29 de setembro, uma terça-feira, às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Inicialmente, Bahia e Botafogo se enfrentariam no dia nove de agosto, um domingo, às 11h, no estádio Nilton Santos. O duelo foi adiado por conta da final do Campeonato Baiano, disputada no sábado (8).

Com dois jogos na Série A do Brasileirão, o Bahia ocupa a quarta colocação, com seis pontos. Já o Botafogo somou apenas dois pontos nas duas partidas que fez e está na 14ª posição.

O time carioca entra em campo nesta quarta-feira (19), quando recebe o Atlético-MG, às 21h30, no Engenhão. Já o Bahia visita o São Paulo, na quinta-feira (20), às 20h, no estádio do Morumbi.