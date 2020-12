CBF detalha 4 últimas rodadas da Série B; Vitória joga 2 em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série B entre as rodadas 35ª até 38ª, as últimas quatro da competição. Assim, o Vitória já sabe as datas e horários de todos os seus jogos nesta reta final. A atual temporada do torneio terminará no dia 30 de janeiro, em confrontos simultâneos às 16h30.

Pela 35ª rodada, o Leão receberá a Chapecoense no Barradão, dia 17, às 16h. Em seguida, viajará até Campinas, em São Paulo, onde encara o Guarani no dia 20, às 16h, no Brinco de Ouro.

Na sequência, o Vitória voltará a Salvador para enfrentar o Botafogo-SP. O confronto será no dia 26, às 21h30, no Barradão. Na rodada final, o rubro-negro irá até o Rio Grande do Sul, para pegar o Brasil de Pelotas no dia 30, às 16h30, no Bento Freitas.

Antes da 35ª rodada, o Leão faz outras três partidas, todas em 2021. Começa o ano que vem medindo forças com o Operário-PR no dia 3, às 18h15, no Barradão. Depois, joga com o América-MG no dia 9, às 19h, no Independência. E, pela 34ª rodada, visita o Avaí na Ressacada, dia 13, às 19h.

Veja abaixo como ficou a tabela do Vitória da 32ª até a 38ª rodada:

Vitória x Operário-PR

32ª rodada

Data: 03/01 – domingo

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

Hora: 18h15

América-MG x Vitória

33ª rodada

Data: 09/01 – sábado

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Hora: 19h

Avaí x Vitória

34ª rodada

Data: 13/01 – quarta-feira

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

Hora: 19h

Vitória x Chapecoense

35ª rodada

Data: 17/01 – domingo

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

Hora: 16h

Guarani x Vitória

36ª rodada

Data: 20/01 – quarta-feira

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Hora: 16h

Vitória x Botafogo-SP

37ª rodada

Data: 26/01 – terça-feira

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

Hora: 21h30

Brasil de Pelotas x Vitória

38ª rodada

Data: 30/01 – sábado

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Hora: 16h30