CBF detalha as 12 primeiras rodadas do Vitória na Série B; veja

O Vitória já sabe como será o início de sua caminhada na Série B. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (5), a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da competição, com os dias, horários e locais das partidas.

A estreia do Leão na Segundona vai acontecer em casa, no Barradão, contra a Ponte Preta. O jogo está marcado para o dia 16, um domingo, às 18h.

Em seguida, o rubro-negro se prepara para seu primeiro compromisso como visitante. No dia 23, também um domingo, o Vitória vai até Natal para enfrentar o ABC, às 18h, no Frasqueirão, pela 2ª rodada.

A partida de abertura será disputado entre Guarani e Avaí, no dia 14, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Serão 38 rodadas da Série B no total, com encerramento previsto para o dia 21 de novembro. Os quatro primeiros colocados garantem o acesso para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Confira agenda de jogos do Vitória na Série B:

Vitória x Ponte Preta, 1ª rodada

Quando: domingo, 16 de abril

Onde: Barradão

Horário: 18h

ABC x Vitória, 2ª rodada

Quando: domingo, 23 de abril

Onde: Frasqueirão, Natal

Horário: 18h

Vitória x Londrina, 3ª rodada

Quando: sexta-feira, 28 de abril

Onde: Barradão

Horário: 19h

Ceará x Vitória, 4ª rodada

Quando: quarta-feira, 10 de maio

Onde: Castelão, Fortaleza

Horário: 19h

Botafogo-SP x Vitória, 5ª rodada

Quando: sexta-feira, 5 de maio

Onde: Santa Cruz, Ribeirão Preto-SP

Horário: 21h30

Vitória x Atlético-GO, 6ª rodada

Quando: domingo, 14 de maio

Onde: Barradão

Horário: 18h

Mirassol x Vitória, 7ª rodada

Quando: sexta-feira, 19 de maio

Onde: Municipal de Mirassol, Mirassol-SP

Horário: 19h

Vitória x CRB, 8ª rodada

Quando: quarta-feira, 24 de maio

Onde: Barradão

Horário: 19h

Avaí x Vitória, 9ª rodada

Quando: sábado, 27 de maio

Onde: Ressacada, Florianópolis

Horário: 16h

Vitória x Ituano, 10ª rodada

Quando: sexta-feira, 2 de junho

Onde: Barradão

Horário: 21h30

Tombense x Vitória, 11ª rodada

Quando: terça-feira, 6 de junho

Onde: Soares de Azevedo, Muriaé-MG

Horário: 19h

Vitória x Criciúma, 12ª rodada

Quando: domingo, 11 de junho

Onde: Barradão

Horário: 18h

Veja os demais jogos do Vitória no 1º turno: