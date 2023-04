CBF detalha jogos do Bahia no Brasileirão e Copa do Brasil; veja

O Bahia já tem traçado parte do seu caminho no Campeonato Brasileiro. A CBF detalhou os dez primeiros jogos do tricolor na competição. A entidade anunciou os dias, horários e locais das partidas do Esquadrão.

A estreia na Série A será no dia 15 de abril, um sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A partida será às 18h30.

Já o primeiro jogo como mandante será em uma segunda-feira. No dia 24 de abril, o Esquadrão recebe o Botafogo, na Fonte Nova, às 20h, pela segunda rodada do Brasileirão.

O Bahia também conheceu os dias e horários dos seus jogos na terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor enfrentará o Volta Redonda. A partida de ida será no próximo dia 11, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

A volta está marcada para o dia 27 de abril, uma quinta-feira, às 19h, na Fonte Nova.

Confira agenda de jogos do tricolor:

11/04 (16h30) - V. Redonda x Bahia (Raulino de Oliveira), SporTV e Premiere (Copa do Brasil)

1ª) 15/04 (18h30) – Bragantino x Bahia (Nabi Abi Chedid), Premiere

2ª) 24/04 (20h00) – Bahia x Botafogo (Fonte Nova), SporTV e Premiere

27/04 (19h00) - Bahia x V. Redonda (Fonte Nova), SporTV e Premiere (Copa do Brasil)

3ª) 01/05 (20h00) – Vasco x Bahia (São Januário), SporTV e Premiere

4ª) 07/05 (16h00) – Bahia x Coritiba (Fonte Nova), Globo e Premiere

5ª) 10/05 (19h00) – Santos x Bahia (Vila Belmiro), Premiere

6ª) 13/05 (16h00) – Bahia x Flamengo (Fonte Nova), Premiere

7ª) 20/05 (16h00) – Bahia x Goiás (Fonte Nova), Premiere

8ª) 28/05 (16h00) – Internacional x Bahia (Beira-Rio), Globo e Premiere

9ª) 03/06 (16h00) – Fortaleza x Bahia (Castelão), Premiere

10ª) 10/06 (21h00) – Bahia x Cruzeiro (Fonte Nova), SporTV e Premiere