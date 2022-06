CBF detalha mais 12 jogos do Bahia na Série B do Brasileirão; veja

O Bahia conheceu detalhes de mais 12 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (20), a CBF divulgou as datas e horários dos jogos entre a 17ª e a 28ª rodada do torneio.

Até então, o Esquadrão tinha detalhado apenas os confrontos até a 16ª rodada, quando recebe o Grêmio, na Fonte Nova. Entre os duelos, o tricolor vai ter jogos importantes, como as partidas contra o líder Cruzeiro, no dia 23 de julho, no Mineirão, no jogo que abre o segundo turno, e diante do Vasco, no domingo, 28 de agosto, às 16h, na Fonte Nova.

Confira os jogos divulgados pela CBF:

17ª Rodada

Vila Nova x Bahia

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Data: 08/07 (sexta-feira)

Horário: 19h

18ª rodada

Guarani x Bahia

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Data: 16/07 (sábado)

Horário: 18h30

19ª rodada

Bahia x CRB

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 19/07 (terça-feira)

Horário: 21h30

20ª rodada

Cruzeiro x Bahia

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 23/07 (sábado)

Horário: 16h

21ª rodada

Bahia x Náutico

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 29/07 (sexta-feira)

Horário: 19h

22ª rodada

Bahia x CSA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 06/08 (sábado)

Horário: 16h30

23ª rodada

Sampaio Corrêa x Bahia

Local: Castelão, em São Luís

Data: 09/08 (terça-feira)

Horário: 21h30

24ª rodada

Bahia x Ituano

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 12/08 (sexta-feira)

Horário: 21h30

25ª rodada

Londrina x Bahia

Local: Estádio do Café, em Londrina

Data: 16/08 (terça-feira)

Horário: 21h30

26ª rodada

Bahia x Vasco

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 28/08 (domingo)

Horário: 16h

27ª rodada

Ponte Preta x Bahia

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Data: 31/08 (quarta-feira)

Horário: 21h30

28ª rodada

Bahia x Tombense

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 03/09 (sábado)

Horário: 19h