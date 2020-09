CBF detalha mais 6 rodadas da Série B; Vitória joga 4 em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (3), a tabela detalhada da Série B entre a 10ª e a 15ª rodada. Assim, o Vitória já sabe as datas e horários de mais seis partidas, sendo que quatro serão em casa, no Barradão. Estes jogos acontecerão em momentos seguidos, nos dias 26 e 29 de setembro e, depois, nos dias 6 e 9 de outubro.

Pela 10ª rodada, o rubro-negro encara o Juventude em Caxias, no Rio Grande do Sul. O duelo está marcado para o próximo dia 19, às 16h30. Depois, é a vez do Leão receber em casa o Oeste, dia 26, às 16h30, e CSA, dia 29, às 19h15. Em seguida, o Vitória viaja para o Paraná, para enfrentar o Operário, dia 2 de outubro, às 19h15. E, então, volta a Salvador para jogar com o América-MG, dia 6, às 19h15, e com o Avaí, dia 9, às 19h15.

A CBF ainda precisa detalhar as últimas quatro rodadas do primeiro turno. Antes da 10ª rodada, o Leão faz mais duas partidas pela Série B: neste sábado (5), às 16h30, contra o Cuiabá, no Barradão, e no dia 11, às 21h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Veja abaixo como ficou a tabela do Vitória da 10ª até a 15ª rodada:

10ª Rodada

Juventude (RS) x Vitória

Data: 19/09 – SAB

Hora: 16h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias (RS)

11ª Rodada

Vitória x Oeste

Data: 26/09 – SAB

Hora: 16h30

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

12ª Rodada

Vitória x CSA

Data: 29/06 – TER

Hora: 19h15

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

13ª Rodada

Operário (PR) x Vitória

Data: 02/10 – SEX

Hora: 19h15

Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

14ª Rodada

Vitória x América (MG)

Data: 06/10 – TER

Hora: 19h15

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

15ª Rodada

Vitória x Avaí

Data: 09/10 – SEX

Hora: 19h15

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)