CBF detalha rodadas da Série C; Jacuipense fará jogo de abertura

O Jacuipense já sabe as datas, horários e locais dos seus quatro primeiros jogos na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. A tabela detalhada foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Figurando no Grupo A, que reúne os clubes do Norte e Nordeste do país, o Leão do Sisal fará o jogo que abrirá o calendário da competição.

O time baiano entrará em campo no próximo dia 29, um sábado, às 15h30, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. Na segunda rodada, a equipe fará seu primeiro duelo como mandante, recebendo o Tombense no Valfredão, em Riachão do Jacuípe, no 6 de junho (domingo), às 16h.

Além do confronto entre Floresta x Jacuipense, o dia de abertura da Série C terá outras três partidas: Botafogo-PB x Ferroviário, às 17h, no Almeidão, em João Pessoa (PB); Tombense x Paysandu, às 19h, no Antônio de Almeida, em Tombos (MG), ambos pelo Grupo A, e Novorizontino x Figueirense, às 16h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelo Grupo B.

O regulamento da Série C permanece o mesmo este ano, com dois grupos de 10 times. As equipes presentes em cada chave se enfrentam em turno e returno, e as quatro melhores de cada lado passam para dois quadrangulares. Os dois melhores de cada grupo se classificam à Série B, e os dois líderes disputam o título da terceira divisão, em partidas de ida e volta.

1ª rodada da Série C de 2021

29/5 (sábado)

15h30 - Floresta x Jacuipense - Horário Domingos, Horizonte (CE) - Grupo A

16h - Novorizontino x Figueirense - Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP) - Grupo B

17h - Botafogo-PB x Ferroviário - Almeidão, João Pessoa (PB) - Grupo A

19h - Tombense x Paysandu - Antônio de Almeida, Tombos (MG) - Grupo A

30 de maio (domingo)

15h - Altos x Volta Redonda - Lindolfo Monteiro, Teresina (PI) - Grupo A

16h - Criciúma x Ituano - Heriberto Hulse, Criciúma (SC) - Grupo B

18h - Manaus x Santa Cruz - Arena da Amazônia, Manaus (AM) - Grupo A

20h - Botafogo-SP x São José - Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP) - Grupo B

31 de maio (segunda-feira)

20h - Ypiranga x Paraná - Colosso da Lagoa, Erechim (RS) - Grupo B

16 de junho (quarta-feira)

20h - Oeste x Mirassol - Arena Barueri, Barueri (SP) - Grupo B

2ª rodada

5 de junho (sábado)

15h30 - Ferroviário x Altos - Elzir Cabral, Fortaleza (CE) - Grupo A

16h - Figueirense x Oeste - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC) - Grupo B

17h - Santa Cruz x Floresta - Arruda, Recife (PE) - Grupo A

19h - Paraná x Botafogo-SP - Durival Britto, Curitiba (PR) - Grupo B

6 de junho (domingo)

16h - Volta Redonda x Manaus - Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) - Grupo A

16h - Jacuipense x Tombense - Eliel Martins, Riachão do Jacuípe (BA) - Grupo A

16h - Ituano x Novorizontino - Novelli Júnior, Itu (SP) - Grupo B

18h - Paysandu x Botafogo-PB - Curuzu, Belém (PA) - Grupo A

20h - Mirassol x Ypiranga - José M. Campos Maia, Mirassol (SP) - Grupo B

7 de junho (segunda-feira)

20h - São José x Criciúma - Passo D'Areia, Porto Alegre (RS) - Grupo B

3ª rodada

12 de junho (sábado)

15h - São José x Ituano - Passo D'Areia, Porto Alegre (RS) - Grupo B

16h - Criciúma x Ypiranga - Heriberto Hulse, Criciúma (SC) - Grupo B

17h - Manaus x Floresta - Arena da Amazônia, Manaus (AM) - Grupo A

19h - Jacuipense x Paysandu - Eliel Martins, Riachão do Jacuípe (BA) - Grupo A

13 de junho (domingo)

16h - Botafogo-PB x Volta Redonda - Almeidão, João Pessoa (PB) - Grupo A

16h - Tombense x Altos - Antônio de Almeida, Tombos (MG) - Grupo A

16h - Novorizontino x Oeste - Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP) - Grupo B

16h - Botafogo-SP x Mirassol - Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP) - Grupo B

18h - Paraná x Figueirense - Durival Britto, Curitiba (PR) - Grupo B

14 de junho (segunda-feira)

20h - Ferroviário x Santa Cruz - Castelão, Fortaleza (CE) - Grupo A

4ª rodada

19 de junho (sábado)

15h30 - Floresta x Botafogo-PB - Horácio Domingos, Horizonte (CE) - Grupo A

16h - Tombense x Ferroviário - Antônio de Almeida, Tombos (MG) - Grupo A

16h - Ituano x Paraná - Novelli Júnior, Itu (SP) - Grupo B

17h - Paysandu x Volta Redonda - Curuzu, Belém (PA) - Grupo A

19h - Oeste x Criciúma - Arena Barueri, Barueri (SP) - Grupo B

20 de junho (domingo)

15h - Altos x Manaus - Lindolfo Monteiro, Teresina (PI) - Grupo A

16h - Novorizontino x São José - Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP) - Grupo B

16h - Ypiranga x Botafogo-SP - Colosso da Lagoa, Erechim (RS) - Grupo B

18h - Figueirense x Mirassol - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC) - Grupo B

21 de junho (segunda-feira)