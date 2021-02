CBF detalha tabela do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro

A CBF detalhou os dias e horários dos três últimos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro que ainda estavam sem definição. Pela tabela divulgada pela entidade, o Esquadrão vai encarar o Atlético-MG, no sábado (13), às 19h, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada.

Já o confronto com o Fortaleza, também fora de casa, pela 37ª rodada, será no dia 20 de fevereiro, também sábado, às 21h. A participação do tricolor na Série A na temporada 2020 será fechada no confronto com o Santos, na quinta-feira (25), às 21h30, na Fonte Nova.

O Tricolor tem ainda mais cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Além da sequência desmembrada, a equipe encara o Fluminense, nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova, e o Goiás, no sábado (6), também em Salvador, às 19h.

Com 36 pontos, o Esquadrão está na 15ª colocação, a um ponto do Fortaleza, primeiro time na zona de rebaixamento. Se vencer os próximos dois confrontos que tem como mandante, o time pode ficar em situação confortável para encaminhar a permanência na primeira divisão.

Confira os próximos cinco jogos do Bahia:

3/2 (quarta-feira): Bahia x Fluminense, 21h30 (Fonte Nova)

6/2 (sábado): Bahia x Goiás, 19h (Fonte Nova)

13/2 (sábado): Atlético-MG x Bahia, 19h (Mineirão)

20/2 (sábado): Fortaleza x Bahia, 21h (Castelão)

25/2 (quinta): Bahia x Santos, 21h30 (Fonte Nova)