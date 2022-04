CBF divulga data dos jogos dos clubes baianos na terceira fase da Copa do Brasil

A CBF definiu as datas e horários dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Entre os três representantes baianos, o Bahia é quem vai entrar em campo primeiro.

O tricolor encara o Azuriz-PR, no dia 19 de abril, uma terça-feira, às 19h30, na Fonte Nova. A partida vai marcar a estreia do tricolor no torneio. Como foi campeão da Copa do Nordeste do ano passado, o Esquadrão ganhou o direito de entrar apenas na terceira fase.

Um dia depois do Bahia, será a vez do Vitória entrar em ação. O rubro-negro encara o Fortaleza na quarta-feira (20), às 19h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Outro representante do estado, a Juazeirense enfrentará o Palmeiras no dia 30 de abril, um sábado, às 21h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar da divulgação da tabela com a data e mando de campo no Allianz Parque, o duelo do Cancão de Fogo pode sofrer alteração. No dia da partida, o estádio do Palmeiras vai receber o show da banda Kiss. Por isso, o alviverde tenta, junto à CBF, mudar a data do jogo. Caso não tenha sucesso, o time terá que atuar em outro estádio.

As datas dos jogos de volta da terceira fase ainda vão ser divulgadas. Quem avançar na competição, vai conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e embolsar uma cota de premiação de R$ 3 milhões.

Confira os jogos dos clubes baianos na Copa do Brasil:



19 de abril (terça-feira), 19h30

Bahia x Azuriz-PR | Arena Fonte Nova, em Salvador



20 de abril (quarta-feira), 19h

Fortaleza x Vitória | Arena Castelão, em Fortaleza



30 de abril (sábado), 21h

Palmeiras x Juazeirense | Allianz Parque*