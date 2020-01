CBF divulga datas das estreias dos baianos na Copa do Brasil

A CBF divulgou a tabela detalhada da Copa do Brasil com as datas, locais e horários das estreias dos clubes baianos. Na primeira fase, o Bahia vai encarar o River-PI, no estádio Alberto Silva, em Teresina, no dia cinco de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h30.

No mesmo dia, o Bahia de Feira recebe o Luverdense, às 20h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No mesmo horário, o Atlético de Alagoinhas encara o Botafogo-PB, no estádio Carneirão.

Outro representante do estado na competição, o Vitória entra em campo no dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30, contra o Imperatriz, no estádio Epifânio, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Na primeira fase da Copa do Brasil, os times visitantes têm a vantagem de jogar pelo empate para saírem classificados. Já os mandantes precisam vencer os seus duelos para avançar à segunda fase do torneio.