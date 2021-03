CBF divulga datas dos jogos dos times baianos na Copa do Brasil

Um dia depois de sortear os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (3), as datas e horários dos jogos. Entre os duelos, quatro terão participação de times baianos - Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense.

O Leão será o responsável por fazer a abertura do torneio. Entrará em campo na próxima terça-feira (9), às 19h15, contra o Águia Negra, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS).

No mesmo dia, mas às 21h30, será a vez do Bahia estrear na competição, contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

No dia seguinte, quarta-feira (10), mais uma equipe baiana em campo. Às 19h15, o Juazeirense receberá o Sport no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Fechando a participação dos clubes da Bahia nessa fase da Copa do Brasil, o Atlético de Alagoinhas enfrentará no dia 17, uma quarta-feira, às 17h, o Vila Nova, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O mando de campo da primeira fase é definido pelo ranking de clubes da CBF. Por isso, Vitória e Bahia jogam fora, enquanto Juazeirense e Atlético de Alagoinhas atuam em casa. O visitante tem a vantagem do empate.