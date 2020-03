CBF divulga novo formato da Série C; Jacuipense está no Grupo A

Vários nordestinos, dois paraenses, um amazonense e um goiano. Assim é a composição do primeiro desafio do Jacuipense na Série C, competição que sofreu uma série de modificações em seu formato, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (2). A data de estreia do Jacupa ainda não está definida: pode ser no dia 2 ou 3 de maio. A certeza é que o primeiro jogo será contra o Remo, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Na primeira fase, os 20 clubes do campeonato são divididos em dois grupos de 10 equipes, que jogam em sistema pontos corridos em ida e volta. O Jacuipense está no Grupo A junto a Botafogo-PB, Ferroviário, Imperatriz, Manaus, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Treze e Vila Nova.

No Grupo B estão alocadas equipes do Sul e Sudeste do país: Boa Esporte, Brusque, Criciúma, Ituano, Londrina, São Bento, São José-RS, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga. Os dois piores times de cada grupo são rebaixados para a Série D.

Até aí, nada diferente. As mundanças só acontecem a partir da segunda fase. Nas últimas oito edições da Série C, os clubes se enfrentavam em confrontos eliminatórios de quartas de final, que valiam o acesso e a classificação para as semifinais. Em 2020, isso muda: os quatro primeiros colocados de cada chave seguem avançando, mas, em vez de confrontos eliminatórios, a partir de agora os oito melhores avançam para um quadrangular, também dividido em duas chaves e disputado em pontos corridos. Os jogos do quadrangular são no formato ida e volta. Isso significa que as oito equipes que avançam são premiadas com um calendário mais volumoso.

Os dois melhores de cada chave do quadrangular sobem para a Série B no ano seguinte. Além disso, os dois 'campeões' de cada chave no quadrangular disputam a final para ver quem fica com o título da competição. O desenho da segunda fase fica assim:

Grupo 1

1º do B

2º do A

3º do B

4º do A Grupo 2

1º do A

2º do B

3º do A

4º do B

Outra mudança é que a Série C de 2020 vai permitir estádios com capacidade inferior a 10 mil pessoas - diferente do que era praticado até então. Com isso, o Jacupa fica liberado para atuar no Eliel Martins, também conhecido como Valfredão. O estádio de Riachão tem capacidade para abrigar cerca de 5 mil torcedores por partida e foi uma força da equipe na última Série D - onde o Jacupa chegou até as semifinais.

Na ocasião, o time do técnico Jonilson Veloso foi eliminado sem perder um jogo sequer em casa. Foram seis vitórias e um empate. O Jacupa levou apenas dois gols dentro de seus domínios e marcou 12.

*com supervisão do subeditor Miro Palma