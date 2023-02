CBF divulga tabela da Série A do Brasileirão; veja o caminho do Bahia

A CBF divulgou a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro. O torneio terá início a partir do dia 15 de abril. No ano em que volta a disputar a elite do futebol brasileiro depois de uma temporada na Série B, o Bahia estreará na competição diante do Red Bull Bragantino, em São Paulo. A primeira partida em casa será contra o Botafogo.

O caminho do Esquadrão nas primeiras cinco rodadas tem ainda o Vasco (fora), Coritiba (casa) e Santos (fora). Clique aqui e veja a tabela completa.

Nas próximas semanas, a CBF vai detalhar a tabela com os dias, horários e locais das partidas.

O formato do torneio segue o mesmo, com 20 clubes se enfrentando em dois turnos com de ida e volta. Em 2023, a competição terá algumas novidades. Uma delas é punição em casos de racismo. A pena pode variar de multa até a perda de pontos.

Durante o Conselho Técnico do Brasileirão, realizado nesta terça-feira (14), os clubes e a CBF também definiram o aumento de cinco para sete no número de estrangeiros que podem ser relacionados por partidas em competições nacionais.

A CBF também anunciou que o Brasileirão será paralisado durante as datas Fifa, quando a Seleção Brasileira entra em ação. Os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.

Veja os confrontos da primeira rodada do Brasileirão:

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América-MG x Fluminense