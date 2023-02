CBF divulga tabela da Série B; Vitória estreia contra a Ponte Preta

O caminho do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 está traçado. Nesta quarta-feira (15), a CBF divulgou a tabela básica da competição, que começa no dia 14 de abril e termina em 25 de novembro. Após conquistar o acesso à Segundona em 2022, o Leão vai em busca do retorno à elite do futebol nacional.

O rubro-negro iniciará seu percurso diante da Ponte Preta, em casa. Em seguida, disputará a primeira partida como visitante, quando encara o ABC. Na sequência, pega Londrina (em casa), Ceará (fora) e Botafogo-SP (fora). Veja a tabela completa.

Nas próximas semanas, a CBF vai detalhar a tabela com os dias, horários e locais das partidas. A Série B, assim como a primeira divisão, terá paralisações durantes os períodos de Data Fifa. Trata-se de uma reivindicação antiga dos clubes, atendida pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Confira os jogos do Vitória no primeiro turno: