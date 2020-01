CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino Série A-1; confira

Falta pouco para começar a Série A-1 Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E tem time baiano na disputa: são as Leoas da Barra, que conseguiram o acesso em 2017 e vão para a sua segunda participação consecutiva na divisão de elite do futebol feminino do país. Na última segunda-feira (20), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou a tabela detalhada das primeiras cinco rodadas e anunciou que o Vitória estreia contra o Kindermann-Avaí, no dia 8 de fevereiro. A partida acontece no estádio Carlos Neves, às 17h.

Será a oitava edição edição do campeonato, que é disputado desde 2013. Pela primeira vez, o São Francisco não estará na divisão de elite. Isso porque a equipe do Recôncavo Baiano caiu para a Série A-2 após a campanha de vice-lanterna do ano passado e vai se juntar ao Bahia na Série B. Com isso, o Vitória será o único representante nordestino na elite do futebol feminino.

No ano passado, as Leoas da Barra terminaram na 9ª colocação geral após uma campanha de cinco vitórias, três empates e sete derrotas.

Ao todo, 16 clubes estão na briga pela taça do Campeonato Brasileiro Feminino. Logo na rodada de abertura vai rolar o clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para Vinhedo, às 14h, no domingo (9). Atual campeã, a Ferroviária estreia contra o Audax, na Fonte Luminosa.

Formato

O formato da competição será igual ao do ano passado. Em turno único, os 16 times se enfrentam e os oito melhores avançam para a fase seguinte. A partir das quartas de final, os confrontos serão disputados em ida e volta até a decisão, marcada para 6 e 13 de setembro.

Assim como no ano passado, está prevista uma pausa na competição, desta vez por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A segunda fase terminará no dia 31 de maio e as semifinais começam em 23 de agosto.

Todos os jogos do Brasileirão 2020 terão transmissão. Band e Twitter transmitem um jogo por rodada, enquanto as outras partidas estarão ao vivo no MyCujoo

Confira os primeiros cinco jogos do Vitória no Brasileirão 2020:

1ª Rodada | 08/02 - 15h

Kindermann-Avaí SC x Vitória

Estádio: Carlos Neves-SC

2ª Rodada | 12/02 - 19h

Vitória BA x Palmeiras

Estádio: Barradão

3ª Rodada | 16/02 - 15h

Vitória BA x Minas ICESP-DF

Estádio: Barradão

4ª Rodada | 01/03 - 15h

São José-SP x Vitória

Estádio: Martins Pereira-SP

5ª Rodada | 15/03 - 15h

Grêmio-RS x Vitória

Estádio: Antônio Vieira Ramos-RS

*com supervisão do subeditor Miro Palma