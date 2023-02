CBF divulga tabela do Brasileirão feminino; veja caminho do Bahia

A CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro feminino. Em 2023, o Bahia será o único representante do estado na competição. As Mulheres de Aço estão de volta à elite após conquistarem o acesso, no ano passado.

A estreia tricolor será entre os dias 24 e 27 de fevereiro, contra o São Paulo, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante do Cruzeiro, entre os dias três, quatro, cinco ou seis de março.

Nos próximos dias a entidade deve desmembrar a tabela, definindo os dias, horários, locais e transmissões dos jogos.

O Bahia passou por um processo de reformulação da equipe. O clube fez contratações de atletas e o elenco está em fase de preparação no CT Evaristo de Macedo.