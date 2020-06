CBF elabora guia médico e prevê cinco fases para a volta do futebol

A CBF divulgou um guia médico de sugestões protetivas para o retorno do futebol no Brasil. Além disso, estabeleceu cinco fases a cumprir, sendo quatro prévias à realização de jogos e uma posterior. Com o número de casos de covid-19 em alta no país na semana passada, não há data marcada para a volta.

Seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, o documento reforça a importância de os clubes seguirem medidas preventivas, como lavar as mãos, não cumprimentar pessoas tocando-as, não cuspir em campo, usar máscaras quando não estiverem em atividade nos campos, limpar com mais frequências equipamentos usado nas atividades, entre outras.

Quanto à retomada das atividades, as cinco fases definidas pela CBF são: preliminar, de treinamentos individuais ou em pequenos grupos, de treinamentos coletivos, de competições e de acompanhamento.

A fase preliminar é marcada principalmente pela testagem de jogadores, comissão técnica e funcionários. Os testes em familiares é facultativo, mas um questionário deverá ser aplicado. Os casos suspeitos serão isolados.

Na etapa seguinte, que prevê treinos individuais ou em pequenos grupos, todos “deverão utilizar condução própria e individual, uniforme de treino desde a sua residência e, após o término, retornar imediatamente para a sua residência”. Será preciso verificar a temperatura de todos, de preferência ainda no veículo, e barrar a entrada dos que apresentarem medida acima de 37,5ºC.

Na terceira fase, de treinamentos coletivos, a CBF afirma que suas competições voltarão “em concordância com as normas das autoridades de saúde”. Medidas de segurança - como verificação de temperatura, uso de máscaras e avaliação clínica - continuarão nesta fase.

Durante a sessão de treinamento, os atletas estarão dispensados do uso de máscaras. As refeições não serão servidas no refeitório do CT e sim através de kits individuais. Caso seja necessário fisioterapia ou massagem, a recomendação é para agendar horários individualizados.

“No treinamento coletivo, o período de aquecimento deverá respeitar a distância mínima de 1 metro entre os atletas e membros da comissão técnica”, afirma a confederação no documento assinado pelo presidente Rogério Caboclo. “A cada intervalo do treino todos deverão higienizar as mãos com álcool em gel a 70% e utilizar garrafas individuais para hidratação”, acrescenta.

O guia também determina que todos os vestiários devem ser utilizados para evitar aglomeração e que os uniformes devem ser separados pelos próprios jogadores para recolhimento posterior da equipe de rouparia. Todos os funcionários deverão usar máscaras.

Jogos sem torcida

Sobre o retorno das competições, que corresponde à quarta fase, o documento afirma que “a dinâmica da epidemia certamente influenciará no período de treinamento mínimo necessário para um retorno seguro às competições. Ajustes na tabela de jogos podem ser necessários para acomodação das datas disponíveis para a disputa das partidas”.

Todas as partidas serão realizadas sem a presença de público, e a participação de imprensa será organizada previamente em reunião por videoconferência com a participação da CBF.

Além disso, o documento prevê outras medidas, como proibição da habitual troca de camisas entre os jogadores, fechamento de salas não utilizadas, locais específicos para enfermaria e comemoração de gol individualizada. No banco de reservas, todos devem utilizar máscaras e respeitar distância mínima de 1 metro.

Por fim, na fase de acompanhamento, a CBF diz que os clubes devem enviar dados semanalmente e prevê a realização de testes aleatórios nos jogadores.

O futebol nacional foi paralisado em março, ainda com estaduais, Copa do Nordeste e Copa do Brasil em andamento. O Brasileirão tinha início previsto para 3 de maio.