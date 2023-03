CBF prorroga data do fim da janela de transferências de atletas

A CBF prorrogou o fechamento da janela de transferências de jogadores. Agora, os clubes das Séries A e B do Brasileirão têm até o dia 20 de abril para reforçarem os seus elencos. Inicialmente o prazo se encerraria na próxima segunda-feira (3).

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30), e vale para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais de 2023. A mudança beneficiará atletas que estão em disputa de finais.

Após o dia 20 de abril, os clubes só poderão fazer novas incorporações na segunda janela de transferências, que vai de três de julho a dois de agosto.

As séries A e B do Brasileirão estão previstas para começarem nos dias 14 e 15 de abril. No seu jogo de estreia na segundona, o Vitória recebe a Ponte Preta, no Barradão. Já o Bahia, único clube do estado na primeira divisão, visita o Red Bull Bragantino. A CBF ainda não detalhou as tabelas com os dias e horários.