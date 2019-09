CBF sorteará carro no intervalo de jogos do Bahia na Série A

A rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro terá como um dos atrativos o sorteio de carros. Para aumentar a presença de público em partidas da competição, a CBF anunciou, nesta quinta-feira (12), que vai definir dois jogos a cada rodada para premiar no intervalo quem estiver no estádio. Os veículos serão do modelo Fiat Mobi, dado pela montadora, que é uma das patrocinadoras da entidade.



O primeiro jogo a fazer parte da promoção, intitulada "Sua Torcida Vale Carro Zero", é o encontro entre Palmeiras e Cruzeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nesse sábado (14). No domingo, a partida do Athletico-PR contra o Avaí, em Curitiba, também terá a distribuição de um veículo.

Como restam 20 rodadas para o final do Brasileirão, serão sorteados 40 carros, em um total de investimento de mais de R$ 1,3 milhão em premiação. Cada time terá, até dezembro, carros sorteados em dois compromissos como mandante.



O torcedor interessado em participar do sorteio deverá preencher um cupom dentro do estádio, com nome e dados pessoais, assim como responder a uma pergunta promocional.

Ao todo, quarto partidas envolvem o Bahia. As duas em Salvador serão contra o Ceará, na 27ª rodada, e Atlético-MG, na 35ª. Fora de casa, o torcedor tricolor que comparecer a Fluminense x Bahia, pela 25ª rodada, e Cruzeiro x Bahia, pela 30ª, também poderá concorrer.

"O crescimento do público nos estádios é resultado de uma feliz combinação: o bom futebol apresentado em campo, resultado dos investimentos dos clubes em seus elencos, e as ações da CBF para motivar cada vez mais os torcedores", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A média de público atual do Brasileirão é de 21,3 mil pagantes por partida.



O objetivo da CBF é manter a realização do sorteio de veículos pelas próximas edições do Brasileirão, pois o contrato com a marca de carro é válido por mais quatro anos. A entidade avalia outras medidas para incentivar a presença da torcida nos estádios, como sorteio de ingressos e campanhas nas redes sociais.