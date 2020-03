CBF suspende competições e jogo entre Vitória e Ceará é adiado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde deste domingo (15), a suspensão de todas as competições organizadas por ela a partir de amanhã por conat da pandemia do coronavírus. Assim, a partida entre Vitória e Ceará, que seria realizada na próxima quarta (18), pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil, no Barradão, está adiada para uma data ainda não-definida.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, dia 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20", diz a nota.

No caso dos estaduais a entidade diz que é responsabilidade das federações. "Em relação aos campeonatos estaduais, as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local".

Em relação à Copa do Nordeste, haverá uma reunião na próxima terça-feira (17) em que será decidido se a competição continua ou será paralisada. Serão avaliados os contratos com os patrocinadores e com as emissoras para que a decisão seja tomada. O Nordestão, ainda que tenha chancela da CBF, é de responsabilidade da Liga do Nordeste.

*Com informações de Vitor Villar