CBF vai fazer plantões para inscrição de atletas durante recesso

Apesar do recesso de final de ano, que começa nesta segunda-feira (20) e vai até o dia dois de janeiro, a CBF vai realizar plantões para a inscrição de atletas, renovações e rescisões de contrato no Boletim Informativo Diário (BID).

Diferente de outros anos, os clubes terão dois períodos especiais para inscrever novos jogadores e treinadores. O primeiro será entre 20 e 23 de dezembro e depois de 27 a 30 de dezembro.

A mudança vai beneficiar o Vitória. Temendo ser impedido de inscrever novos jogadores a partir de janeiro por conta de uma punição da Fifa, o rubro-negro correu contra o tempo para registrar seus atletas até a última sexta-feira (17). Agora, o Leão terá mais tempo para fazer contratações.

Vale lembrar que em 2022 a CBF vai utilizar pela primeira vez janelas de transferências no mercado interno para clubes das Séries A e B do Brasileirão.

No primeiro semestre as equipes poderão inscrever jogadores entre 19 de janeiro e 12 de abril. Já na segunda metade do ano, o período será limitado entre 18 de julho e 15 de agosto. A entidade planeja estender a regra para todos os clubes a partir de 2023.