CBPM CONVIDA: Resíduos da mineração é pauta da próxima edição do evento

A utilização dos resíduos da mineração e a discussão de uma cadeia produtiva para o setor é o tema da próxima edição do CBPM CONVIDA . O evento será realizado na próxima quinta-feira (30), a partir das 9h, no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), situado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Para debater o assunto, e expor as suas experiências estarão presentes o vice-presidente da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), Paulo Misk, o CEO da Tombador Iron, Gabriel Oliva, e representando o SENAI CIMATEC, a doutora em Gestão e Tecnologia Industrial, Luara Vieira.

O evento integra a série de ações realizadas ao longo do último ano, pela CBPM, com o objetivo de discutir a implementação de uma cadeia produtiva da mineração, visando maior sustentabilidade para a atividade mineral e também a geração de mais emprego e renda impactando diretamente no desenvolvimento socioeconômico da Bahia. Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, esse é um assunto de fundamental importância para a mineração baiana e brasileira. “A mineração precisa fazer uma destinação eficiente dos resíduos que são produzidos com a atividade mineral. Além de ser mais sustentável, o aproveitamento de resíduos pode gerar mais recursos para a economia, com a criação de novas empresas e consequentemente a geração de mais empregos”, ressalta Tramm.

O aproveitamento de resíduos é um assunto defendido pela CBPM que assumiu o compromisso de participar de um plano de governança da gestão de resíduos minerais que está sendo desenvolvido pelo Governo da Bahia, através de uma comissão formada pela própria CBPM e secretarias de Estado como as de Planejamento (SEPLAN) e Desenvolvimento Econômico (SDE). O documento será um instrumento para ajudar a criação de uma cadeia produtiva para a mineração colocando a economia baiana num caminho de crescimento, atendendo, ainda, a parâmetros de sustentabilidade ambiental e inclusão social.

Ações e estudos inovadores

Dentre os assuntos que serão discutidos no evento está o estudo que foi desenvolvido pelo SENAI CIMATEC, solicitado pela Assobege (Associação dos Empreendedores de Mármore Bege Bahia). De acordo com os estudos, no processo produtivo do mármore Bege Bahia há uma grande geração de resíduos, pois somente cerca de 30% dos blocos extraídos das jazidas tem aproveitamento para as etapas de beneficiamento subsequentes. Dos resíduos gerados em todos os processos, 25% caracteriza-se como pó, apresentando complexidade para armazenamento e destinação adequada.

No total, foram realizados cinco estudos que analisam a utilização dos resíduos da produção do mármore Bege Bahia, em áreas da construção civil, na utilização do pó de mármore Bege na produção de argamassa autoadensável e de clínquer de cimento e o reaproveitamento do remanescentes de mármore Bege Bahia (RMBB) para construção civil com agregação de valor. Na agricultura, como matéria prima para a produção de corretivo de solo, bem como a viabilidade econômica dessa utilização.

Outro destaque desta edição do CBPM CONVIDA é a apresentação do vice-presidente da FIEB, Paulo Misk, que irá apresentar as experiências que obteve na implantação dos projetos de aproveitamento de resíduos desenvolvidos pela Largo, produtora de vanádio em Maracás.

A empresa está desenvolvendo dois projetos na Bahia: a produção de ilmenita em Maracás, no Centro-Sul do estado, e de pigmento de titânio no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ilmenita é usada em indústrias de pigmentos, ligas metálicas e proteção do revestimento de alto forno. Já o pigmento de titânio é usado na indústria química, em tintas, revestimentos, plásticos, papel, tintas, fibras, alimentos, cosméticos, entre outros.

Quem também participará do evento é Gabriel Oliva, Ceo da Tombador Iron, empresa de produtora de ferro, no município de Sento Sé. Na explanação o dirigente irá falar de uma experiência diferenciada na mineração, uma vez que o processo produtivo da empresa não gera a produção de resíduos. Conforme dados da instituição, todo o minério é aproveitado, sem a utilização de água e nenhum produto químico, sendo assim, uma produção sem rejeitos e consequentemente sem barragem de rejeitos.

Serviço:

O quê: CBPM Convida

Quando: 30 de março (quinta-feira), a partir das 09h

Onde: Auditório da CBPM, no Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Inscrições: CLIQUE AQUI

