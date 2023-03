CCR investe R$ 20 milhões em centros comerciais no Acesso Norte e em Mussurunga, com 400 novos empregos

Em tempos de retomada da atividade econômica, uma novidade: a CCR Metrô Bahia planeja colocar em operação no segundo semestre deste ano dois malls, um na estação Acesso Norte e outro em Mussurunga. Juntos, os centros comerciais receberam investimentos que somam R$ 20 milhões e devem gerar cerca de 400 empregos. No Acesso Norte, serão 1,1 mil metros quadrados (m²) de área bruta locável (ABL), enquanto em Mussurunga serão mais 1mil m².

Aproximadamente 20% dos espaços, que deverão contar com duas lojas âncoras e uma ampla oferta de serviços de conveniência, já foram locados. “Nós temos a ideia de oferecer mais este serviço para quem passa pelo metrô”, explica Júlio Freitas, superintendente da CCR Metrô Bahia. Para ele, o projeto deve ser o de maior impacto este ano dentre os tocados pela empresa este ano, junto com a expansão do Tramo III, que deve chegar ao bairro de Águas Claras.

O presidente da CCR Metrô Bahia, André Costa, vibra com a ideia dos espaços comerciais porque acredita que fortalecem a vertente de impacto socioeconômico da operação em Salvador. “Temos uma atuação forte através do Trilhos do Empreendedorismo, que dá oportunidades para microempreendedores, e agora estamos trazendo um projeto que vai gerar muitos empregos diretos e indiretos, além de representar mais uma comodidade para quem utiliza o metrô”, aponta.