CCR Metrô Bahia abre oito vagas para agente de atendimento de estação

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para Agente de Atendimento Estação, exclusiva para mulheres. São oito vagas oferecidas e a carga horária de meio período. As candidatas precisam ter ensino médio completo e não é necessário ter experiência. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site www.ccrmetrobahia.com.br até o dia 30 de agosto.

O salário é compatível com o mercado e as colaboradoras admitidas também terão direito a outros benefícios. A concessionária ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais candidatos.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.