CCR Metrô Bahia abre seleção para duas vagas; veja como se inscrever

A CCR Metrô Bahia abriu duas vagas de trabalho para Agente Atendimento Manutenção Rede Aérea. O cargo exige curso técnico em eletrotécnica completo, experiência em manutenção de sistemas elétricos (subestações, rede aérea de tração, geradores e/ou sistema ininterrupto, sistemas de baixa tensão), e conhecimento no pacote office e sistema SAP

Os interessados nas vagas devem se inscrever no site www.ccrmetrobahia.com.br até o dia 19 de fevereiro. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios.Informações adicionais são disponibilizadas no site.

A CCR Metrô Bahia é uma empresa do Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina. Desde 2013, a concessionária é responsável pela construção, manutenção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, por um período de 30 anos, através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Como efetuar o cadastro: